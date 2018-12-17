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Кожемяко победил: теперь ЦИК не нашел нарушений на выборах в Приморье

, ИА "Амител"
"Не усматривается нарушений положений избирательного законодательства", — заключил член ЦИК России

Фото: ria.ru

Избирательная комиссия Приморского края не выявила нарушений законодательства относительно ситуации на участке Владивостока после жалобы кандидата на пост главы региона от ЛДПР Андрея Андрейченко, передает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, который лично контролирует выборы в крае.

Андрейченко в своем Facebook написал, что подал жалобу в ЦИК и правоохранительные органы на нарушения в ходе выборов. Якобы избиратель, получив бюллетень в одной участковой комиссии, пытался опустить его в КОИБ на другом участке. КОИБ бюллетень не принял, тогда члены избиркома передали его в ту комиссию, где он был выдан. По словам кандидата, в его штабе зафиксировали порядка 10 нарушений, среди которых подкуп избирателей, возможный вброс и "чехарда с бланками".

Сейчас избирком Приморского края готовит ответ на жалобу Андрейченко. В ответе сказано, что те два участка, о которых идет речь в жалобе, расположены рядом, на первом этаже школы №  17 во Владивостоке.

Избирком установил, что избиратель, включенный в списки на участке 550, получил бюллетень на этом участке, проставил там отметку и ошибочно пытался опустить его в КОИБ, стоящий на участке 535, уточнил представитель ЦИК. Однако КОИБ может принять бюллетень, выданный только на том же участке.

Избиратель ушел, оставив бюллетень на участке. Секретарь участковой комиссии, убедившись в том, что бюллетень выдан на соседнем участке, передала его туда. Учитывая, что волеизъявление избирателя было выражено и установлена однократность голосования, членами УИК 550 принято решение опустить указанный бюллетень в КОИБ, используемый для голосования в УИК 550. "Таким образом, избирательной комиссией Приморского края не усматривается нарушений положений избирательного законодательства", — заключил Шевченко.

Итоги предыдущих выборов главы Приморья были аннулированы по решению ЦИК. Фактический победитель прошлых выборов — коммунист Андрей Ищенко — до выборов уже не был допущен. Повторные выборы состоялись 16 декабря. После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, Андрей Андрейченко — 25,16%, Алексей Тимченко от "Партии роста" — 5,17%, кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис — 3,8% голосов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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