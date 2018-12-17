Принять участие в забеге приглашаются творческие группы и отдельные исполнители в возрасте от 14 лет, представляющие вузы, ссузы, ПУ, общественные объединения, некоммерческие и коммерческие организации. Количество участников от одной организации — не более двух Дедов Морозов и Снегурочек.
Забег будет состоять из нескольких этапов: забег с препятствиями на 200 метров с выполнением заданий; состязания групп поддержки Дедов Морозов; домашнее задание — народные забавы со зрителями.
Участникам предлагается самостоятельно позаботиться о необходимых реквизитах и костюмах. С собой необходимо привести группу поддержки не менее 10 человек.
Победители получат медали и памятные подарки от спонсоров акции.
Организаторы акции — АлтГТУ, общественная организация "Звездный свет" при поддержке комитета по делам молодежи администрации Барнаула и молодежного парламента Барнаула.
Предновогодняя акция пройдет на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской с 17:00 22 декабря 2018 года.
Заявки на участие принимаются до 20 декабря по электронной почте: zabeg_dedmoroz@mail.ru.
Телефон для справок: +7923-651-7255 (Константин Дашин).
Комментарии