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Житель одного из районов Алтайского края приговорен к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности трехлетней девочки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что перед судом предстал 24-летний мужчина, которому инкриминировали пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Установлено, что в марте этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой, совершил иные действия сексуального характера в отношении ее трехлетней дочери.
"Противоправные действия злоумышленника были прекращены, когда в комнату вошла мать девочки. В тот же день мать потерпевшей сообщила о случившемся в правоохранительные органы, благодаря чему уже на первоначальном этапе следствия удалось собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступления в отношении ребенка", — добавляют в СКР.
Суд приговорил обвиняемого к семи годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему дополнительно назначено наказание в виде ограничения свободы на один год.
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