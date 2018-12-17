Глава города Дзержинский Виталий Панаморенко проинформирован о ситуации с обвалом кровли в производственном здании, сообщает телеканал "360". Причиной ЧП он назвал падение холодильника.
"Это большой холодильник рухнул. Это большая закрытая частная территория, там работают все службы. Предварительно что-то говорить сложно. Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши. О жертвах мне не докладывали, какие-то травмы наверняка есть, но пока точно ничего не скажу. Идет процесс, ситуация находится на контроле", — заявил Панаморенко.
Ранее стало известно, что в Дзержинском частично обрушилась кровля в производственном здании. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. Из сооружения вывели трех человек. На месте работают спасатели. Несколько пострадавших найдено под завалами.
По последним данным, три человека погибли при обрушении кровли производственного здания. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.
Комментарии
поди недавно по всем *нормативам* построили да еще и с первого раза приняли в эксплуатацию?
Скоро и оставшаяся крыша рухнет. При такой конструкции опоры нужны. Проектировщик- ЕГЭшник без образования.
Аппаратурный 2 года выдалбливали, крыша там не падала. Не слышал, чтобы на Трансмаше или Моторном крыша падала, зданиям больше 70 лет.