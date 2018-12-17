Фото: barnaul.org
Жителей Барнаула предупреждают о том, что 17 декабря введено ограничение теплоснабжения части потребителей краевой столицы.
Как сообщили в пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, это связано с ремонтом повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14.
"Под отключение попадут 56 многоквартирных жилых домов, две школы, пять детских садов, три больницы. Повреждение на трубопроводе было обнаружено еще в минувшую пятницу, 14 декабря", — уточняют в СГК.
Изначально временное отключение планировалось произвести в ночь на 18 декабря, но после проведения работ по обнаружению точного места повреждения техническими специалистами Барнаульской теплосетевой компании было принято решение проводить замену участка трубопровода незамедлительно.
Энергетики приносят жителям свои извинения за временные неудобства.
Срок отключения теплоснабжения ограничен следующими временными рамками: с 15:30 до 23:00.
Комментарии
шо, опять..
ни когда такого не было... и вот опять xD