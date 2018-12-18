14 декабря 2018 года распахнули свои двери брендовые польские магазины Reserved* и Cropp** в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР. Стоит отметить, что их открытие было настолько долгожданным, что даже некоторые "заминки" в процессе его подготовки лишь растянули удовольствие от предвкушения встречи.
Reserved и Cropp давно завоевали любовь российских покупателей стильным дизайном одежды и демократичной ценой. Поклонники бренда Cropp знают, что это один из лучших модных магазинов: представленный здесь ассортимент — это мужская и женская одежда в стиле "Мода Сити". Оригинальный дизайн футболок, кофт, свитеров, кед и всего магазина в целом — повод для визита в Cropp.
Что касается Reserved, то здесь смелые идеи и оригинальное их решение встречаются в каждой вещи. Это одежда от молодых талантливых дизайнеров, делающих ставку на качество и стиль по демократичным ценам. В магазинах торговой марки Reserved можно выбрать вещи на любой вкус: от кокетливых нарядов до строгого офисного стиля, от спортивных моделей до домашней одежды. Любой образ можно подчеркнуть и сделать его завершенным за счет интересных аксессуаров Reserved.
Приглашаем вас за покупками в новые магазины международных брендов. Здесь вас ждут удачные покупки к Новому году и отличное настроение. Reserved и Cropp теперь в торгово-развлекательном центре Пионер!
Мы ждем вас на 2 этаже ТРЦ ПИОНЕР!
Торгово-развлекательный центр ПИОНЕР
г. Барнаул, Ленина проспект, 102 в
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* Ризёвд – прим.ред.
** Кропп – прим.ред.
Комментарии
Стоит отметить, что их открытие было настолько долгожданным, что даже некоторые "заминки" в процессе его подготовки лишь растянули удовольствие от предвкушения встречи.
и как же мы раньше жили...