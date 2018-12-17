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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства жителя Рубцовска, тело которого было обнаружено рядом с трансформаторной подстанцией 11 декабря.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, подозреваемым оказался 30-летний знакомый потерпевшего.
"По данным следствия, вечером 30 ноября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов руками в область головы потерпевшего, после чего поясом от халата удушил его. Мужчина скончался на месте происшествия. С целью скрыть следы совершенного преступления подозреваемый перенес тело за трансформаторную подстанцию и скрылся", — отмечают в СКР.
Напомним, что мужчина, ставший жертвой преступления, до обнаружения тела считался пропавшим без вести.
Подозреваемый определен под стражу. Расследование продолжается.
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