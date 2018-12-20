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Фары IQ.Light в Volkswagen Touareg

, ИА "Амител"
Ограниченная видимость, повышенная влажность, метель, снег, животные на дороге — зимой водители часто сталкиваются с проблемами

В подобных условиях им помогают новейшие световые приборы, которые максимально эффективно освещают дорогу. На протяжении десятилетий марка Volkswagen (Фольксваген) уделяет особое внимание совершенствованию автомобильных систем освещения. Вершиной эволюции с технической точки зрения являются светодиодные матричные фары IQ.Light, предлагаемые для модели Touareg.

Современные светодиодные фары значительно повышают уровень безопасности при движении в темное время суток осенью и зимой. Для Touareg в качестве дополнительной опции предлагаются светодиодные матричные фары IQ.Light (АйКью Лайт).

Вместе со специалистами HELLA (Хэлла) инженеры Volkswagen разработали для Touareg (Туарег) третьего поколения эту инновационную систему. Технологии этих фар полностью основаны на светодиодах. Общее количество светодиодов в каждой блок-фаре — 128, при этом ими можно управлять индивидуально. Таким образом, в левой и правой блок-фарах нового Touareg используется 256 светодиодов, благодаря которым движение в темное время суток становится более комфортным и безопасным.

Мощный электронный блок управления способен моментально принять и обработать сигналы фронтальной камеры, системы навигации и системы GPS, а также данные об угле поворота рулевого колеса и скорости движения. Результаты обработки ложатся в основу команд на раздельное включение/выключение светодиодов в зависимости от ситуации.

Новые матричные фары используют данные с камеры и способны адаптироваться к дорожной ситуации, благодаря чему люди, животные и другие автомобили на дороге заметны гораздо лучше, нежели при использовании традиционных фар.

Кроме того, в режиме дальнего света диапазон освещения новыми светодиодными матричными фарами IQ.Light увеличивается более чем на 100 м по сравнению с ксеноновыми фарами у предыдущего поколения Touareg.

Фары IQ.Light имеют вспомогательную функцию Poor Weather (с англ. — плохая погода — прим.ред.), которая позволяет уменьшать отражение света от мокрой поверхности дороги. Чтобы нейтрализовать отвлекающие блики в пространстве непосредственно перед автомобилем, модуль управления фарами IQ.Light уменьшает интенсивность освещения соответствующей области дороги.

Подобные интеллектуальные системы становятся все более популярными.

Международный дебют первых светодиодных фар Volkswagen состоялся осенью 2013 года. Тогда они были включены в стандартное оснащение e-Golf. С того момента мощная и экономичная технология освещения получает все большее распространение.

На российском рынке светодиодные фары предлагаются для Golf, Tiguan, Passat, Touareg и Teramont**.

В салоне официального дилера Volkswagen в Алтайском крае — АлтайЕвроМоторс — можно приобрести новый Volkswagen Touareg по стоимости от 3 149 000 рублей.*

 АлтайЕвроМоторс — официальный дилер Volkswagen в Барнауле
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00
Сайт

* Указанная стоимость достигается при покупке автомобиля НОВЫЙ Volkswagen Touareg в комплектации Respect (Респект) 249 л.с. TSI 4MOTION по программе trade-in (обмен старого автомобиля Volkswagen на новый) для лояльных клиентов.

** Гольф, Тигуан, Пассат, Туарег и Терамон

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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