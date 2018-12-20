Фары IQ.Light в Volkswagen Touareg

В подобных условиях им помогают новейшие световые приборы, которые максимально эффективно освещают дорогу. На протяжении десятилетий марка Volkswagen (Фольксваген) уделяет особое внимание совершенствованию автомобильных систем освещения. Вершиной эволюции с технической точки зрения являются светодиодные матричные фары IQ.Light, предлагаемые для модели Touareg.
Современные светодиодные фары значительно повышают уровень безопасности при движении в темное время суток осенью и зимой. Для Touareg в качестве дополнительной опции предлагаются светодиодные матричные фары IQ.Light (АйКью Лайт).
Вместе со специалистами HELLA (Хэлла) инженеры Volkswagen разработали для Touareg (Туарег) третьего поколения эту инновационную систему. Технологии этих фар полностью основаны на светодиодах. Общее количество светодиодов в каждой блок-фаре — 128, при этом ими можно управлять индивидуально. Таким образом, в левой и правой блок-фарах нового Touareg используется 256 светодиодов, благодаря которым движение в темное время суток становится более комфортным и безопасным.
Мощный электронный блок управления способен моментально принять и обработать сигналы фронтальной камеры, системы навигации и системы GPS, а также данные об угле поворота рулевого колеса и скорости движения. Результаты обработки ложатся в основу команд на раздельное включение/выключение светодиодов в зависимости от ситуации.
Новые матричные фары используют данные с камеры и способны адаптироваться к дорожной ситуации, благодаря чему люди, животные и другие автомобили на дороге заметны гораздо лучше, нежели при использовании традиционных фар.
Кроме того, в режиме дальнего света диапазон освещения новыми светодиодными матричными фарами IQ.Light увеличивается более чем на 100 м по сравнению с ксеноновыми фарами у предыдущего поколения Touareg.
Фары IQ.Light имеют вспомогательную функцию Poor Weather (с англ. — плохая погода — прим.ред.), которая позволяет уменьшать отражение света от мокрой поверхности дороги. Чтобы нейтрализовать отвлекающие блики в пространстве непосредственно перед автомобилем, модуль управления фарами IQ.Light уменьшает интенсивность освещения соответствующей области дороги.
Подобные интеллектуальные системы становятся все более популярными.
На российском рынке светодиодные фары предлагаются для Golf, Tiguan, Passat, Touareg и Teramont**.
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** Гольф, Тигуан, Пассат, Туарег и Терамон
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