Министерство здравоохранения разработало программу "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" — часть национального проекта "Демография", пишет РБК.

Документы датированы 29 ноября 2018 года и содержат план по привлечению россиян к занятиям спортом и правильному питанию в 2019-2024 годах. Стоимость проекта — 3,7 млрд рублей.

По итогам реализации плана россияне должны курить почти на 30% меньше (потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тыс. штук на одного человека в год до 1,15 тыс.), почти на 10% меньше пить алкоголя (потребление должно снизиться с 6,6 л в пересчете на этиловый спирт на человека в год до 6 л).

Отдельным пунктом Минздрав предлагает разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России. Она будет утверждена 31 мая 2019 года. Помогать Минздраву будет Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, а утвердят методику совместным приказом Минздрава и Росстата. Она должна будет учитывать и "незарегистрированное потребление алкоголя".

Отмечается, что с 2010 года россияне уже стали пить почти на 26% меньше — тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 л. Но сейчас подсчитываются только продажи. "В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя", — сообщили в Минздраве.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что разработать близкую к действительности методику оценки среднедушевого потребления алкоголя невозможно из-за очень большого объема нелегальной продукции.

Кроме того, как считает эксперт, нельзя сравнивать потребление 2008 и 2018 годов, потому что кардинально изменилась структура населения. "Сегодня молодежи в возрасте от 18 до 28 лет в два раза меньше, чем десять лет назад, и пьет она столько же, но из-за увеличения пожилого населения по официальной статистике потребление сократилось", — поясняет Дробиз.

По его данным, потребление алкоголя в России на душу населения в последние годы оставалось неизменным — на уровне 12,5 л на физически активное население (в возрасте 18-60 лет). Инициативы Минздрава последних лет не привели к реальному сокращению потребления алкоголя, а повлияли на сокращение легальных продаж и объем теневого рынка, уверен Дробиз.