Восемь омских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

В Омской области после прокурорской проверки восемь депутатов лишили мандатов за нарушение закона о противодействии коррупции, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Прокуратура установила, что депутаты нескольких населенных пунктов в определенный срок не предоставили сведений о доходах и имуществе за 2017 год.
"Указанное свидетельствует о нарушении названными лицами требований законодательства о противодействии коррупции", — отметили в ведомстве.
В прокуратуре Омской области подчеркнули, что проинформировали депутатов о принятом по итогам проверки решении о досрочном сложении их полномочий.
Комментарии