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Темпы роста заработных плат в реальном секторе экономики Алтайского края прописали на бумаге посредством дополнительного соглашения к региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и краевым правительством на 2018-2020 годы.
Комментируя подписание данного документа, глава региона Виктор Томенко заявил: "Нам удалось достичь взаимопонимания по вопросам темпа роста заработной платы и минимальному размеру оплаты труда в организациях реального сектора экономики. В этой сфере заработная плата, к сожалению, отстает от заработной платы бюджетников. За 10 месяцев 2018 года, например, она составила 24 тысячи рублей, в то время как в организациях бюджетной сферы края заработная плата достигла почти 26,5 тысячи рублей".
В пресс-службе краевого правительства заявляют, что на 2019 год темп роста средней заработной платы в организациях, где она сложилась в размере менее 22 тысяч рублей, заложен на уровне не ниже 115%. В организациях, где средняя заработная плата составляет от 22 тысяч до 27 тысяч рублей, темп роста должен быть не менее 110%.
Также была достигнута договоренность о повышении регионального минимального размера оплаты труда. С 1 января 2019 года для работников внебюджетного сектора экономики он составит 13 тысяч рублей и будет на 15% выше федерального МРОТ (11 280 рублей).
Региональные власти полагают, что это положительно отразится на уровне жизни более 130 тысяч работников края.
Комментарии
>>в то время как в организациях бюджетной сферы края заработная плата достигла почти 26,5 тысячи рублей
Это че у нас бюджетникам платят 400долларов? Чет у моих родителей по 180долларов в селе зарплата. Хотя тоже бюджетники, но видимо не такого сорта как наш красноярец и иже сим.
Я одного не понимаю - как они будут заставлять работодателей из частных лавочек увеличивать расходы на фонд заработной платы? Вот как?
А проезд на восемнадцать подорожал.
сегодня приказ читали на работе (медики) матом крыли, меньше получается с 2019