Телеканал "Катунь 24", осуществляющий свою деятельность за счет бюджета Алтайского края, может пропасть в селах региона к лету 2019 года после полного отключения в России аналогового ТВ и перехода на "цифру". Как и ожидалось, "Катунь 24" в первом и во втором мультиплексе осуществлять вещание не будет.
Такую информацию подтвердил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов в ходе онлайн-конференции на сайте правительства. По его словам, трансляция будет продолжена в других средах распространения, таких как:
— спутниковое телевидение (ООО "Орион Экспресс" (торговая марка "Телекарта")), вещание на всей территории России);
— кабельное телевидение (у всех кабельных операторов, представленных в Алтайском крае);
— в сети интернет на сервисах онлайн-ТВ (Яндекс ТВ-онлайн, Peers.tv, Vintera.tv и многих других);
— трансляция на собственном сайте.
Фактически перестать смотреть краевой телеканал к лету 2019 года, когда в крае полностью перейдут на "цифровое вещание", рискуют жители всех населенных пунктов, где проживают менее 100 тысяч человек. Кабельное телевидение фактически представлено только в городах Барнаул, Бийск и Рубцовск.
А вот врезки телевизионных программ ГТРК "Алтай" никуда не пропадут. Вещание ведется с июля 2017 года на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также на радиостанции "Радио России", входящих в состав 1 мультиплекса ЦЭТВ, и значит — никаких изменений быть не должно.
Отметим, что о том, что многие телеканалы не попали во второй мультиплекс, говорят уже во многих регионах страны. Так, в Новосибирске генеральный директор ГУП "ОТС" Сергей Эклер представил проект письма президенту Владимиру Путину комитета по транспортной и информационной политике Заксобрания области. Он хочет, чтобы депутаты направили его обращение главе государства. Ведь региональным телеканалам не дали возможности войти в мультиплекс. С 2019 года отключат вещание федеральных телеканалов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. Это может привести к серьёзным финансовым убыткам.
Второй же мультиплекс цифрового вещания заработает на всей территории Алтайского края до конца года. в первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.
Комментарии
А как тогда жители сел узнают о новых победах губернатора, и о ежедневном росте зарплат?
Жаль что и Катунь 24, и Бийское ТВ не увидим, столько интересных передач!!!, не думают о том, что не у всех есть компьютеры и интернет, да и приставки многих разочаровали, кому то не нужны какие то каналы, а у кого то Россия 1 уже сейчас не идет, говорят надо антенну разворачивать, а если она высоко на крыше прибита основательно, старикам опять надо просить или нанимать чтоб переделать, а еще и тем, что показывают одни и те же сериалы, да еще и на нескольких каналах одновременно, нового ничего нет, каждый день - "День сурка"! Покупать "тарелки", новые телевизоры и т.п. надо на что-то, а если в деревнях нет работы? раньше за счастье считалось если тебя пригласят посмотреть телевизор! особенно цветной! может скоро опять до такого доживем... жаль...