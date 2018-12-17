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Обвинение в невыплате заработной платы работникам барнаульской управляющей компании предъявили гендиректору ООО "Ваш Выбор", сообщает краевое управление Следственного комитета.
Женщине инкриминируют частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, а также полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы.
Согласно данным следствия, с октября 2017 года по январь года текущего обвиняемая частично не выплачивала заработную плату двум рабочим, трудившимся в должности дворников.
"Имея реальную возможность для выплат, обвиняемая направляла деньги, поступившие в Общество, на обеспечение его повседневной деятельности. Задолженность перед людьми составила более 100 тысяч рублей. Кроме того, директор полностью не выплатила заработную плату свыше двух месяцев еще 21 сотруднику за период осуществления ими трудовой деятельности с марта 2017 по январь 2018 года. Средства, предназначавшиеся для вознаграждения за труд, она направляла на получение прибыли, что явилось грубейшим нарушением конституционных прав работников и длительным оставлением их без средств к существованию", — добавляют в СКР.
Сумма невыплаченной заработной платы варьировалась от 23 до 70 тысяч рублей перед каждым сотрудником и составила в общей сложности более миллиона рублей.
В данный момент в рамках расследования уголовного дела и обеспечения иска по возмещению ущерба на уставной капитал фирмы наложен арест.
Комментарии
В данный момент в рамках расследования уголовного дела и обеспечения иска по возмещению ущерба на уставной капитал фирмы наложен арест.
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Ух, ты, весь уставной капитал?! И сколько там этого капитала, пять тысяч, может, аж десять? Там, извиняюсь, один бюстгальтер гендиректриссы стоит дороже - так может, и арестовать ее саму, чем эти копейки?
А вообще, пора ввести в уголовный кодекс статью "За жадность" - куда меньше экономических преступлений будет. И подкрепить ее реальными штрафами по другим статьям, чтобы преступник задумывался над тем, что он будет есть и где жить, если попадется. Тогда и не надо будет тратиться бюджету на их содержание в тюрьмах, или по-крайней мере, затраты резко упадут. Глядишь, получится пенсионерам пенсии увеличить, а то всё никак денег найти не могут.
13 зарплату еще не забудьте,а то у нам тут платят говорят в россии
Понять,пожурить,простить:получение прибыли-это в наше тревожное время главное для индивидуума.