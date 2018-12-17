Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые появился в социальной сети и завел личную страничку в Instagram. Сделал это глава региона после рабочей поездки в спортивный кластер Тягун Заринского района, которая состоялась на прошедших выходных.
Несколько снимков, которые опубликованы в записях, к слову, сделаны пресс-службой главы региона и ранее были выложены в других социальных сетях. Однако, как заявили в пресс-службе подписи к двум постам губернатор якобы сделал самостоятельно.
"Утро 15 декабря началось не совсем обычно – поездкой на электричке до станции Тягун Заринского района. Там пообщался с учителями и учениками отремонтированной школы, детского сада, принял участие в открытии горнолыжного сезона. Учителя говорили о развитии Тягуна – местному дому культуры требуется ремонт как внутри, так и снаружи. Администрация Заринского района и Министерство культуры Алтайского края уже прорабатывают возможность проведения ремонтных работ", — говорится в первом посте Виктора Томенко. Он сопровождается хэштегами #Томенко #Алтайскийкрай #Заринскийрайон #Тягун
Сам Виктор Томенко так прокомментировал свое решение рассказывать о своей работе и жизни в самой молодежной из социальных сетей:
"До этого момента я не присутствовал в социальных сетях. Это мой первый личный аккаунт. Сегодня соцсети играют важную роль в жизни людей, многие проводят в них значительное количество времени. Соцсети дают возможность прямого общения. Это особенно важно для меня как руководителя региона. Надеюсь, что наше прямое общение получится и будет интересным".
В настоящее время на губернатора подписались уже 500 человек, включая депутатов АКЗС, Госдумы и других членов правительства края. Самому главе региона пока "нравится" только страничка журналистки краевого телеканала "Катунь 24" Анастасии Романовой.
Интересно, что к постам Виктора Томенко уже стали появляться комментарии. В них губернатора призывают приехать и в другие районы Алтайского края, кроме Заринского. Бывший кандидат в губернаторы региона Олег Боронин позвал Томенко в Первомайский район, а Евгений Янкин в Краснощековский. Пользователи интернета также интересуются, кто будет следить за комментариями на странице.
Предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин, к слову, вел личный блог на сайте правительства края. Всего он выложил несколько сотен постов.
Комментарии
а блох в свитере не завел?
Наконец-то делами занялся. Орел!