2018 год нельзя назвать спокойным для России. В уходящем году происходило много трагических событий, которые потрясли всю страну и заставили нас заплакать или содрогнуться от ужаса. О самых страшных ЧП, произошедших в России в 2018 году, расскажем в обзоре Amic.ru.

Пожар в "Зимней вишне"

Фото: avvenire.it

Пожалуй, самым громким и ужасным событием в России стал пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Еще долго название торгового центра будет ассоциироваться со страшным пожаром, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка.

"Зимняя вишня" начала гореть 25 марта 2018 года с верхнего, четвертого этажа. Там располагался кинотеатр, который включал в себя три кинозала и детские игровые площадки, а также кафе, фитнес-клуб, включавший в себя тренажерный зал, бассейн и многочисленные сауны. Вскоре после возгорания пожар охватил все здание.

Во время спасательной операции выяснилось, что многие двери в кинозалах торгового центра были заблокированы, а эвакуационные выходы — закрыты. Посетители торгового центра оказались запертыми в кинозалах и выбраться оттуда смогли, когда огонь уже бушевал вовсю. Очевидцы сообщали, что оповещение о пожаре в торговом центре не сработало, не сработали также и системы противопожарной защиты.

Пожар был потушен лишь на следующий день. Площадь пожара составила 1600 кв.м. Позднее между третьим и четвертым этажами произошло обрушение кровли. Пожар тушили 840 человек и 195 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим ЧС федерального уровня.

28 марта было объявлено Днем траура на территории всей России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ 109, 219, 238 ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следственный комитет установил, что автоматическая пожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала неделю, а охранник ТЦ не стал включать систему принудительного оповещения о ЧП. После страшного пожара в Кемерове во всех торговых центрах России в течение четырех месяцев шли массовые проверки. Было выявлено более 280 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. В Алтайском крае нарушения были выявлены почти во всех торговых центрах. Из-за нарушений были закрыты ТОЦ "Гулливер", ТРЦ "Арена".

По числу жертв пожар в торговом центре "Зимняя вишня" стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. Семьи погибших и пострадавшие получили единовременную помощь на сумму более 450 миллионов рублей.

Само здание торгового центра демонтировали. На его месте появится сквер.

Стрельба и взрыв в керченском колледже

Фото: 360tv.ru

В октября еще одна трагедия потрясла всю Россию. 17 октября в здании политехнического колледжа города Керчь Республики Крым произошел взрыв и стрельба, в результате которых погиб 21 человек из числа учащихся и персонала колледжа.

18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков пришел в колледж и оставил в его столовой самодельную бомбу. Когда бомба взорвалась, Росляков открыл стрельбу по всем находящимся в здании людям. Длилась расправа около десяти минут. На месте погибли 18 человек, еще двое скончались позже. Были ранены более 50 человек. Сам Владислав Росляков застрелился в библиотеке колледжа, когда на место прибыли правоохранительные органы. В его рюкзаке нашли еще несколько взрывных устройств.

Позднее выяснилось, что незадолго до произошедшего Росляков получил разрешение на оружие и легально приобрел ружье в керченском магазине.

Изначально по факту произошедшей трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте, но спустя некоторое время Следственный комитет России переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

После трагедии в Керчи власти заговорили об ужесточении контроля в сфере оборота оружия. Кроме того, было предложено повысить с 18 до 21 года возраст для покупки огнестрельного оружия.

ДТП под Тверью

Фото: t.me/breakingmash

Самой крупной аварией в 2018 году стало ДТП в Тверской области, которое произошло 5 октября.

Страшная авария произошла в Калининском районе утром 5 октября около населенного пункта Некрасово. Водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии погибли 13 человек, еще трое были госпитализированы.

Проверка тверской прокуратуры установила, что водитель микроавтобуса Ford Transit ежедневно работал в среднем по 16 часов и не соблюдал продолжительность междусменного отдыха, которая должна составлять 8 часов (при норме в 12 часов).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), его фигурантами стали четыре человека: директор компании "Трансавто" Алексей Морозов, учредитель компании-владельца микроавтобуса "Трансавто" Геннадий Гревцев, директор компании "Автодом" Ольга Бурмова и учредитель компании "Автопарк" Сергей Барабанов. Все они находятся под домашним арестом.

Крушение самолета в Подмосковье

Фото: straitstimes.com

Самой крупной авиакатастрофой в России в 2018 году стало крушение пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля 2018 года. Крушение произошло вблизи деревни Аргуново и села Степановское Московской области. Самолет следовал по маршруту Москва — Орск.

На борту самолета находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа). Все они погибли. Среди пассажиров — жители Орска, Новотроицка, Оренбургской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также два иностранца — граждане Азербайджана и Швейцарии.

Известно, что примерно через 7 минут после взлета самолет пропал с экранов радаров. Экипаж на связь не выходил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Причиной падения самолета стали неверные действия экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость.

Поножовщина в тверской школе

Страшное ЧП произошло в школе № 127 в Перми утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое подростков — ученик и бывший ученик школы — с ножами напали на четвероклассников.

Больше всего пострадала учительница, которая пыталась защитить учеников 4 "Б" класса. После нападения на учительницу подростки нанесли несколько ударов ножом по находившимся в классе. Всего пострадали 15 человек. После произошедшего двое подростков попытались зарезать друг друга.

Управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование было передано в Главное следственное управление СКР.

Нападение в школе в Улан-Удэ

Еще одним резонансным событием, которое повергло в шок всю Россию, стало нападение школьника с топором на учеников и учительницу. ЧП произошло 19 января.

В этот день в один из классов школы № 5 в городке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова". Подросток напал на учеников и учительницу и поджег класс.

В результате инцидента ранения получили педагог и шесть детей. Нападавший также предпринял попытку самоубийства. Действовал подросток не один, а со своими одноклассниками, одному из которых 15, а другому — 14 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" УК РФ.