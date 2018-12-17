Фото: barnaul.org
Установку нового светодинамического фонтана начали на площади Октября в центре Барнаула, сообщает городская администрация.
В данный момент сюда завозят элементы конструкции. "На их создание израсходовано около двух тонн металла и более 25 тысяч светодиодных пикселей. Центральный элемент будет высотой семь метров и диаметром восемь метров. Два боковых спиралевидных элемента в длину составят около 50 метров каждый. Всего же новая конструкция будет длиной около 65 метров и займет практически всю центральную клумбу", — уточняют власти краевой столицы.
Ожидается, что светодинамический фонтан соберут уже к концу недели.
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