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Снег, метели и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 декабря

, ИА "Амител"
Порывы ветра во вторник будут достигать 15 метров в секунду

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снег и метели продолжатся в Алтайском крае во вторник, 18 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в регионе составят -4...-9 градусов, в северо-восточных районах до -14 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле в начале дня ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -7...-9 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, что на территории Алтайского края в четверг, 20 декабря, ожидается серьезное похолодание.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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