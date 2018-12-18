Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снег и метели продолжатся в Алтайском крае во вторник, 18 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"В отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в регионе составят -4...-9 градусов, в северо-восточных районах до -14 градусов.
Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле в начале дня ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -7...-9 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Напомним, что на территории Алтайского края в четверг, 20 декабря, ожидается серьезное похолодание.
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