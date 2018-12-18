Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 115 квадратных метров продают в спальном районе Барнаула за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном высотном доме по улице Власихинской. "Кухня со встроенной бытовой техникой, встроенные шкафы в прихожей, коридоре, спальне, санузле. По всей квартире разнесены розетки под электричество и интернет. Грамотно подобранное освещение, камин, подогрев полов в прихожей, ванной и на лоджии, система охранной сигнализации. Утепленная лоджия", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что ремонт выполнен из дорогих высококачественных материалов.
Рядом с домом имеется игровая площадка для детей, хоккейная коробка, баскетбольная площадка.
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