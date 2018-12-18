Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 115 квадратных метров продают в спальном районе Барнаула за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном высотном доме по улице Власихинской. "Кухня со встроенной бытовой техникой, встроенные шкафы в прихожей, коридоре, спальне, санузле. По всей квартире разнесены розетки под электричество и интернет. Грамотно подобранное освещение, камин, подогрев полов в прихожей, ванной и на лоджии, система охранной сигнализации. Утепленная лоджия", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что ремонт выполнен из дорогих высококачественных материалов.
Рядом с домом имеется игровая площадка для детей, хоккейная коробка, баскетбольная площадка.
Комментарии
чудесная квартира! спокойная,уютная. Из многих предложений из этой ценовой категории эта действительно стоит своих денег.Спасибо дизайнеру, хозяевам,что им хватило мудрости не намудрить от избытка средств а-ля цыганщину с хай-теком!