59-летняя жительница Новоалтайска обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, в ночное время 29 сентября 2018 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции выехали на вызов по сообщению о семейном скандале между мужем, женой и их сыном. По прибытии, увидев, что на месте конфликт решить невозможно ввиду нахождения граждан в состоянии алкогольного опьянения, проявления ими агрессии по отношению друг к другу, было принято решение о доставлении их в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
"Находясь в служебном автомобиле, во время движения женщина вела себя вызывающе и пыталась схватиться за руль. Кроме того, с целью оказания сопротивления законным действиям сотрудников полиции, она укусила одного из инспекторов ППС за левое предплечье, причинив ему тем самым физическую боль", — говорится в сообщении ведомства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Алтайский СК напоминает, что максимальное наказание по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В 2017 году следственным управлением было возбуждено 189 уголовных дел данной категории, 183 направлено в суд, в 1 полугодии 2018 года возбуждено 92 уголовных дела, в суд направлено 77. Потерпевшими по данной категории уголовных дел являются сотрудники полиции, Росгвардии, службы судебных приставов, а также иные представители власти, находившиеся при исполнении должностных обязанностей.
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