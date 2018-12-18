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Собутыльник на час: какие услуги предлагают в интернете одиноким людям

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Как оказалось, помимо "Мужа на час" в интернете есть много объявлений о других услугах на час

Фото: botdirectory.net

Все уже давно привыкли к тому, что в сети и на досках объявлений мелькает реклама сервиса "Муж на час". Подобного рода сообщения уже никого не удивляют, все знают, что "Муж на час" может починить у вас дома любую мебель, повесить картину или полку, передвинуть мебель и так далее. Но как оказалось, на этом "услуги на час" не заканчиваются. Amic.ru рассказывает вам, какие предложения подобного рода удалось найти на просторах интернета.

Одним из самых интересных объявлений, предлагающих услуги человека, стало "Собутыльник на час". Всего на Avito.ru нашлось около 30 объявлений с подобным заголовком.

"Хотите выпить, но не с кем? Тогда для Вас услуга "Собутыльник по вызову". Составлю компанию. Посидим, выпьем, поговорим как Черчилль со Сталиным. Не чужды большие и шумные компании. Закусывать или запивать выбор заказчика. Разговор на любую тематику, возраст/пол заказчика не важны. Неадекватных, буйных и чересчур агрессивных прошу не беспокоить", — предлагает свои услуги Александр из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стоимость услуги — с понедельника по четверг 1000 рублей за 3 часа, пятница, выходные и праздничные дни – 2000 тысячи. Каждый последующий час – 1000 рублей. Также заказчик несет все расходы по угощению.

В некоторых объявлениях сообщается, что помимо совместного распития алкогольных напитков "исполнитель" также может выполнять функцию водителя или телохранителя.

Лидирует по размещению аналогичных объявлений Москва (15 объявлений) и Пермский край (3 объявления). В Барнауле такой услуги пока нет.

Также на сайте Avito.ru предлагаются услуги "Друга на час". Любой желающий за 700 рублей в час может нанять себе друга, которому можно высказаться о любых проблемах. Также друг по найму может составить компанию для похода в театр, кино или кафе.

"Билеты и угощения в дружбу не входят и оплачиваются отдельно. Выслушаю, успокою, подержу за руку, если вам плохо. Парню стану интересным собеседником", — говорится в объявлении.

А вот подобное объявление нашлось и в Барнауле. За 500 рублей в час Марина выслушает ваши проблемы и поможет разобраться в вашей ситуации.

"Не всегда мы можем поговорить о своих переживаниях с близкими людьми. Иногда возникают ситуации когда не с кем обсудить сложившуюся ситуацию в семье или на работе. Совершенно не нужно "идти по жизни" в слепую и совершать ошибки. Вместе мы разберем вашу ситуацию. Найдем лучший вариант развития событий. Первая беседа без оплаты. Интим услуг нет, не тратьте зря ни своё ни мое время", — говорится в объявлении.

Как оказалось, похожий сервис предлагают и в Бийске. Андрей готов будет выслушать вас, а также дать дельный совет, если вы состоите в отношениях с девушкой всего за 1200 рублей в час.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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