39-летний жителя Новоалтайска обвиняется в убийстве соседа, который занял деньги на приобретение спиртного, а возвращать долг не захотел, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 29 сентября 2018 года во время празднования дня рождения сожительницы обвиняемого между ним и соседом произошел конфликт по малозначительному поводу – сосед не желал возвращать деньги, переданные ему на приобретение спиртного.
"В результате обвиняемый, взяв в квартире кухонный нож, вернулся на лестничную площадку между первым и вторым этажами, и нанес им мужчине несколько ударов в область грудной клетки. Смерть 41-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Дело направлено в суд.
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