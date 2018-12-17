Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что правительству России предложили программу мероприятий по преодолению агрессии в школах, поскольку нынешние школьные воспитательные планы оказались неэффективными, сообщает "РИА Новости".
На первом заседании недавно сформированного Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Кузнецова отметила, что ряд недавних трагических событий в общеобразовательных учреждениях, а также проблем, связанных с травлей в школах, говорит о том, что проблема существует.
По ее словам, в правительство уже отправлен целый перечень мероприятий, благодаря которым удастся преодолеть и побороть школьную агрессию.
По словам Кузнецовой, роль семьи в деле воспитания молодежи, конечно, определяющая, но нельзя не учитывать и влияние образовательных учреждений. "Самое неправильное, что может быть, — это сваливать ответственность и не замечать проблем", — добавила омбудсмен.
Она также отметила, что детские омбудсмены в регионах России говорят, что возросло число обращений, связанных с вопросами воспитания в школах.
Зачастую первопричина многих детских проблем — это несогласованность ведомственных программ на местах, заявила Кузнецова.
Омбудсмен рассказала, что проведенный совместно с Рособрнадзором выборочный мониторинг школ выявил неэффективность нынешнего воспитания. Следовательно, как считает уполномоченный по правам ребенка, необходимо тщательнее отслеживать ситуацию в школах, чтобы принимать адекватные меры.
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