Прокуратурой Бийска была проведена проверка по факту осквернения надмогильных сооружений, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
В рамках проведенной проверки установлено, что в северо-восточном направлении от въезда в Вознесенское кладбище находится место захоронения местной жительницы. На надгробии слева от эпитафии обнаружены надписи, выполненные краской.
"Указанные надписи несовместимы с предназначением объекта. Действия неустановленного лица направлены на неуважительное отношение к памяти усопших, нарушая порядок надмогильного сооружения, предназначенного для поминовения умершего", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, поскольку в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.244 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.
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