Пенсионер Валентин Крашеница в пятилетнем возрасте во время Великой Отечественной войны лишился правой руки и нескольких пальцев на левой в результате подрыва гранаты. Мужчина обращается в различные инстанции, чтобы получить положенную доплату к пенсии, сообщает телеканал "360".
У Валентина Васильевича есть направление отдела социального обеспечения в Ейский детский дом от 4 сентября 1944 года № 4189, где указан его диагноз: отсутствие пальцев и руки. Но Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края этот документ в расчет не берет.
По мнению чиновников, направление отдела соцобеспечения — это не медицинский документ, поэтому он не подтверждает, что мужчина получил травму во время войны. На этом основании установить положенную Валентину Васильевичу инвалидность не могут.
Мужчина обратился за помощью в прокуратуру. Адвокат Валентина Васильевича, врач-юрист Николай Чернышев в своем заявлении в надзорное ведомство отметил, что "отсутствие принадлежности документа к медицинским не может быть основанием для отказа в его приобщении к делу о рассмотрении причин инвалидности".
Адвокат также пояснил, что единственная справка о полученных ранениях во время боевых действий не признавалась бюро медико-социальной экспертизы как медицинский документ и не принималась для рассмотрения. По словам Чернышева, установить подлинность документа поможет экспертиза, а утвердить его к рассмотрению может суд.
Адвокат намерен добиться изменения вида инвалидности для Валентина Васильевича, чтобы он получил доплаты и льготы, положенные ему по закону.
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