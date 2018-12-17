Теле- и радиоведущая Ксения Собчак, также являющаяся членом политсовета "Партии Перемен", выразила обеспокоенность за судьбу Алтайского края после появления в Сети информации о возможном строительстве водовода, для переброски воды из Алтая в Китай. Об этом сообщила пресс-секретарь политической организации Катерина Беликова.
"Я удивлена, почему в наших СМИ практически отсутствует реакция на новость про строительство магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай, который оценивается в десятки миллиардов долларов. "Водный голод" Китай решил компенсировать российскими запасами воды из Алтайского края. Китай на шестом месте в мире по запасам воды, но большая часть рек страны загрязнены", — цитирует Беликова Ксению Собчак.
Также отмечается, что Собчак ранее уже поднимала тему аренды земли и незаконного экспорта российского леса в Китай.
"Вот теперь настал черед продавать нашу воду? Через коррупционные схемы такого экспорта варварски расхищаются ресурсы России, тяжелыми химикатами загрязняют аграрные земли, более 500 китайских компаний трудятся на вырубке леса в Сибири", — говорится в сообщении партии.
"Пока что Россия — страна с самыми большими запасами чистой пресной воды в мире. Надолго ли?" — задается вопросом Собчак.
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