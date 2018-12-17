Жителя Бийска будут судить за "минирование" Большого театра Москве

Жителя Бийска будут судить за звонок в московский Большой театр с целью сообщить о заложенной в здании бомбе, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Отмечается, что мужчина в вечернее время 12 октября 2017 года в своей квартире распивал спиртные напитки. В какой-то момент у него возникло желание совершить хулиганскую выходку.
В Сети он нашел сведения о номере телефона Большого театра в Москве, после чего со своего мобильного телефона позвонил в учреждение. В ходе разговора с сотрудником театра он заявил, что в здании театра заложена бомба.
В рамках расследования дела проведены фоноскопическая, лингвистическая судебные экспертизы, выводы которых установили принадлежность голоса подозреваемому, а также наличие в тексте его высказывания сведений о размещении взрывного устройства в месте скопления людей. Заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый признан вменяемым.
Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 207 УК РФ. Меру наказания вскоре определит суд.
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