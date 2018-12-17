Отлучили от церкви священников, принявших участие в расколе УПЦ

Двое архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принявших участие в религиозном расколе, лишились епархий, сообщает RT.
Митрополиту Винницкому Симеону и Переяслав-Хмельницкому Александру также запретили служение, сообщил священный синод УПЦ.
Оба архиерея участвовали в так называемом "объединительном соборе".
"Священный синод вынужден был принять решения в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение синода, приняли участие в собрании 15 декабря", — говорится в заявлении синода УПЦ, объявленного по итогам внеочередного заседания.
Синод собрался в ответ на "объединительный собор", провозгласивший образование самостоятельной Православной церкви Украины (ПЦУ). Автокефалия, за которую ратуют и официальные киевские власти, не зависит от Московского патриархата УПЦ.
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