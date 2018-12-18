Фото: barnaul.org
Представительница прекрасного пола признана лучшим дворником Барнаула — чествование лауреатов конкурса "Лучший по профессии" провел городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.
Победителей конкурса и обладателей званий "Лучший дворник" и "Лучший слесарь-сантехник" по итогам 2018 года наградили дипломами I, II, III степени.
Лучшим дворником признана Марина Воронина, которая обслуживает дом по проспекту Комсомольскому, 107 (МУП "Управляющая компания Смарт"). Второе место в конкурсе занял Петр Басинцев, работающий на территории дома по улице Северо-Западной, 171 (ООО "Ресурс"). А замыкает тройку призеров Виктор Шевченко — дворник ООО "Южком-Сервис", который обслуживает дом по улице Чайковского, 27.
Среди лучших слесарей-сантехников женщин не оказалось. Почетное звание получил Виталий Шупляк из ООО "ДЕЗ-2 Ленинского района", который обслуживает дом по улице Малахова, 66.
"Серебро" досталось Владимиру Масину — слесарю-сантехнику ООО "ЖЭК "Петровское", обслуживающему дом по улице Георгия Исакова, 117. Третьим в этой номинации стал Алексей Папст, работник МУП "Управляющая компания Смарт" (дом по проспекту Комсомольскому, 91).
При определении победителей конкурса оценивались такие критерии, как санитарное состояние и благоустройство дворовых территорий и содержание общего имущества.
Комментарии
Не вижу среди победителей работников МУП ЖЭУ-30! Значит неважно работают.