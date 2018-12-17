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Песков ответил Запашному, который пожаловался Путину на Cirque du Soleil

, ИА "Амител"
Песков подчеркнул, что российским циркам нужна здоровая конкуренция

Фото: versiya.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу Эдгара Запашного запретить строительство площадки Cirque du Soleil в Сколково, пишет РБК.

Песков заявил, что российским циркам нужна здоровая конкуренция.

Он также подчеркнул, что государство должно поддерживать отечественные цирки, но запрещать работу других трупп при этом было бы неправильно.

"Все это вопрос хозяйствующих субъектов, поэтому Кремль не может вмешиваться в обмен репликами", — добавил Песков.

Ранее генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный сообщил Владимиру Путину о строящейся в Сколково площадке Cirque du Soliel. По его мнению, это может негативно сказаться на развитии российского цирка. Планируется, что первые представления известного канадского цирка состоятся уже в 2019 году.

"При строительстве стационара они тут и школу свою построят. В то время пока Канада так активно вводит против России санкции, мы становится вдруг такими гостеприимными", — заявил Запашный.

Путин поддержал эту позицию, назвав проект Cirque du Soliel борьбой за рынок: "Не стоит так распахивать ворота, давать им развиваться на нашей почве. Я тут, скорее, на вашей стороне".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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