Шнуров высмеял жалобу Запашного на Cirque du Soleil

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал очередное стихотворение.
На этот раз творчество Шнурова затронуло обращение генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгара Запашного к Владимиру Путину с просьбой запретить строительство площадки Cirque du Soleil в Сколково. По его мнению, это может негативно сказаться на развитии российского цирка.
Шнуров высмеял обязательность посещения российских цирков. "Куда ходить, когда уже мы здесь? Как из него бы выйти, подскажите", — написал он.
В блокноте. Жирно. Поперек листочка
Написано уверенной рукой, -
Цирк обязателен для посещений, точка.
Но в воздухе повис вопрос, — на кой?
Порассуждай на трезвую и взвесь.
На представлении любой российский житель.
Куда ходить, когда уже мы здесь?
Как из него бы выйти, подскажите.
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