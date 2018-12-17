52% россиян полагают, что в их регионе складывается неблагополучная ситуация, причем 77% респондентов за год не предприняли ничего для ее улучшения, пишут "Известия" со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Жителей России беспокоят автомобильные выхлопы, выбросы предприятий, вопросы утилизации мусора, количество зеленых насаждений и сильный уровень шума.
Отмечается, что большая часть опрошенных не прикладывает конкретных усилий для изменения текущего положения дел. Готовы заниматься раздельным сбором мусора 85% респондентов, однако 26% участников опроса говорят о том, что соответствующие контейнеры установлены только во дворах.
За последние три года, как показывают полученные данные, число жителей, утилизирующих твердые коммунальные отходы по правилам, растет. Их количество увеличилось с 13 до 23%.
Эксперты полагают, чтобы привлечь внимание россиян к проблемам, стоит информировать население о состоянии воздуха и источниках загрязнений рядом с их местом жительства.
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