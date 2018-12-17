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Стелу в честь советских воинов начали сносить во Львове

, ИА "Амител"
Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" был открыт в 1970 году

Фото: aif.ru

Демонтаж стелы, венчающей монумент славы советских воинов, сносят во Львове, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Zaxid.net.

Быстро избавиться от 30-метровой конструкции не получится. Поэтому сносить монумент будут постепенно. Отдельные фрагменты стелы будут отправлены в местный музей "Территория террора".

Снос памятника начался 17 декабря, работы планируется завершить до конца этого года.

Решение о демонтаже было принято еще в феврале 2018 года, но никак не удавалось провести тендер, поскольку не было желающих взяться за снос. Договор с подрядчиком удалось заключить только в декабре. Работы обойдутся городскому бюджету почти в 300 тысяч гривен — это примерно 700 тысяч рублей.

Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" был открыт в 1970 году. Комплекс состоит из собственно стелы, бетонного изваяния Родины-матери, фигуры советского воина с мечом и изображений солдат.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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