Российского блогера задержали за пранк с девушкой в багажнике

Видеоблогера Михаила Литвина, который известен розыгрышами и провокациями, задержали в воскресенье в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его секретаря Алису.
"Со вчерашнего дня в полиции. Пока нет новостей", — рассказала девушка. По ее словам, вскоре состоится суд и тогда будет известно, какую статью инкриминируют Михаилу.
Ранее в СМИ появилась информация, что Литвина задержали после заявления от сотрудника агентства недвижимости. Тот увидел, как на парковку конгресс-центра на Кутузовском проспекте подъехали два автомобиля, в багажнике одного из которых была девушка с пятнами вещества красного цвета на одежде.
Позже автомобили были обнаружены правоохранителями в Театральном проезде. Там находились блогер, девушка, сидевшая в багажнике, и еще двое молодых людей. Всех их доставили в отделение полиции.
Литвин объяснил, что устраивает пранки, чтобы проверить реакцию прохожих на возникающие обстоятельства.
У Михаила Литвина свой канал на YouTube, на который подписаны почти 800 тысяч пользователей. Свои ролики он также выкладывает в своем Instagram, где у него 3,7 миллиона подписчиков.
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