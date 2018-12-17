США не исключили новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает "РИА Новости".
"Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине", — сказал Волкер на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что хочет услышать мнение партнеров "уже сегодня".
Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли США и страны Евросоюза закрыть свои порты для российских кораблей, как предлагал Порошенко, Волкер не исключил такую возможность.
Он также добавил, что "не удивится, если меры в отношении России появятся в течение месяца-двух"
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