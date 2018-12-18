Вторник, 18 Декабрь, 01:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,62
€ 75,38
247577
Обь
29см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Российские ученые создали аналог кожи человека для различных тестов

, ИА "Амител"
Впрочем, вначале необходимо принять закон, который позволит проводить испытания на искусственных моделях тканей

Фото: alev.biz

Специалисты Курчатовского института вырастили в лабораторных условиях аналог человеческой кожи, которая поможет тестировать лекарственные препараты и схемы терапии без участия живых подопытных, пишут "Известия".

Искусственный эквивалент был создан в лаборатории биосовместимых матриксов и тканевой инженерии Курчатовского комплекса НБИКС-технологий из живых клеток кожи человека. Аналог кожи состоит из дермы и эпидермиса. Кожа и внешне, и по своим свойствам аналогична живой ткани.

Использовать разработку можно для подбора схемы терапии ожогов, различных кожных заболеваний, а также для тестирования новых биотехнологий в лечении. Кроме того, на искусственной коже можно более широко проводить эксперименты по отработке лечения редких заболеваний.

Но одним из главных путей применения искусственного аналога кожи станут лабораторные тесты. Новые лекарственные средства, различная бытовая химия — все это можно будет тестировать без участия живых подопытных. Это поможет исключить индивидуальные особенности испытуемых и сведет на нет опасность экспериментов.

Отмечается, что тестирование новых фармацевтических препаратов, средств бытовой химии, а также апробация новых медицинских технологий и схем терапии различных заболеваний может в скором времени выйти на новый уровень.

Однако на территории России сперва необходимо принять закон, который позволит проводить испытания на искусственных моделях тканей и органов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
01:37
Ученые представили проект зонда для поиска жизни на спутнике Юпитера 0
00:14
Российские ученые создали аналог кожи человека для различных тестов 0
23:52
Россияне в среднем тратят 11 минут в день на просмотр контента для взрослых 0
23:44
США не исключили новых санкций против России 0
23:29
Российского блогера задержали за пранк с девушкой в багажнике 0
22:51
Стелу в честь советских воинов начали сносить во Львове 0
22:33
Шнуров высмеял жалобу Запашного на Cirque du Soleil 0
22:19
Больше половины россиян недовольны экологией, но не готовы ее улучшать 0
21:51
Песков ответил Запашному, который пожаловался Путину на Cirque du Soleil 0
21:36
Отлучили от церкви священников, принявших участие в расколе УПЦ 0
21:21
Жителя Бийска будут судить за "минирование" Большого театра Москве 0
20:51
Лавров: "Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю" 0
20:35
Проект переброски воды из Алтайского края в Китай озадачил Ксению Собчак 0
20:26
Безрукий пенсионер пытается доказать кубанским чиновникам свою инвалидность 0
19:53
Бийские прокуроры обнаружили надписи на надмогильном сооружении 0
19:29
Учителей научат преодолевать детскую агрессию в школах 0
19:08
Коротко о главном: рост тарифов, ТВ в "цифре" и губернатор-инстаблогер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 декабря
18:52
Житель Новоалтайска убил соседа, не желавшего возвращать долг за спиртное 0
18:41
Последствия обрушения кровли цеха в Дзержинском сняли с воздуха 0
18:28
Жительнице Новоалтайска грозит до 10 лет за укус полицейского в предплечье 0
18:15
Когда в декабре нужно передавать показания счетчиков? 2
17:51
Россиянина оштрафовали за поднятие в воздух сотрудника Росгвардии 4
17:32
Восемь омских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов 0
17:21
65-метровый светодинамический фонтан смонтируют на пл. Октября в Барнауле 3
17:12
Минздрав предлагает потратить 3,7 млрд рублей на привлечение россиян к ЗОЖ 2
17:05
Gubernator_tomenko: глава Алтайского края стал Instagram-блогером 2
16:49
Директора барнаульской УК обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам 3
16:32
Депутаты Госдумы предложили наказывать за отрицание геноцида 7
16:28
Рост зарплат прописали на бумаге реальному сектору экономики Алтая 6
16:11
Задушил поясом от халата: задержан вероятный убийца рубцовчанина 0
16:02
Кожемяко победил: теперь ЦИК не нашел нарушений на выборах в Приморье 0
15:52
Видео обрушения крыши цеха в Дзержинском: трое погибших 3
15:41
Забег Дедов Морозов пройдет в Барнауле 0
15:33
Украинский депутат предложил устроить "охоту" на священников УПЦ 1
15:27
Больницы и полсотни домов временно отключили от тепла в Барнауле 9
15:13
Житель Алтая получил срок за надругательство над трехлетней девочкой 3
15:02
Центробанк рассказал, что будет влиять на экономику России в 2019 году 0
14:49
Морозы под -30 градусов вернутся в Алтайский край на этой неделе 1
14:31
Чемпионат "WorldSkills Russia": как на Алтае воспитывают профессионалов
В Алтайском крае школьники осваивают профессии будущего
14:22
Правила проезда автомобилей изменят на двух участках дорог в Барнауле 0
14:11
Зима точно наступила: в Алтайском крае открыли первую ледовую переправу 0
14:02
Опасный рабовладелец сбежал из психушки в Новосибирске 5
13:53
Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России 0
13:41
Когда состоится большая пресс-конференция президента и где ее посмотреть 19
13:34
Минздрав рассказал, за какую медпомощь россияне не обязаны платить 9
13:24
Алтайский вуз изобрел пиво из тыквы, помогающее вырабатывать тестостерон 10
13:12
Полиция подтвердила задержание клиента барнаульского кафе с "гранатой" 0
13:02
Пошлина "на глаз": россияне заплатят налог за покупки во время путешествий 11
12:51
Планку "двухразового" роста тарифов ЖКХ установили в Алтайском крае 11
12:40
Барнаульский психолог: Как пережить потерю новорожденного в семье 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.