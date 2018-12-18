Специалисты Курчатовского института вырастили в лабораторных условиях аналог человеческой кожи, которая поможет тестировать лекарственные препараты и схемы терапии без участия живых подопытных, пишут "Известия".
Искусственный эквивалент был создан в лаборатории биосовместимых матриксов и тканевой инженерии Курчатовского комплекса НБИКС-технологий из живых клеток кожи человека. Аналог кожи состоит из дермы и эпидермиса. Кожа и внешне, и по своим свойствам аналогична живой ткани.
Использовать разработку можно для подбора схемы терапии ожогов, различных кожных заболеваний, а также для тестирования новых биотехнологий в лечении. Кроме того, на искусственной коже можно более широко проводить эксперименты по отработке лечения редких заболеваний.
Но одним из главных путей применения искусственного аналога кожи станут лабораторные тесты. Новые лекарственные средства, различная бытовая химия — все это можно будет тестировать без участия живых подопытных. Это поможет исключить индивидуальные особенности испытуемых и сведет на нет опасность экспериментов.
Отмечается, что тестирование новых фармацевтических препаратов, средств бытовой химии, а также апробация новых медицинских технологий и схем терапии различных заболеваний может в скором времени выйти на новый уровень.
Однако на территории России сперва необходимо принять закон, который позволит проводить испытания на искусственных моделях тканей и органов.
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