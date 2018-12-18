Вторник, 18 Декабрь, 02:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,62
€ 75,38
251907
Обь
29см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Ученые представили проект зонда для поиска жизни на спутнике Юпитера

, ИА "Амител"
На Европе под сплошным ледовым покровом скрывается океан жидкой воды, из которого иногда бьют гейзеры

Фото: gosindex.ru

Оснащённый ядерным источником энергии аппарат сможет проникнуть под ледяной панцирь Европы и поискать жизнь на границе её водного океана. Проект подобного зонда был представлен на конференции Американского геофизического союза Эндрю Домбардом из Иллинойского университета в Чикаго, сообщают "Вести".

Спутник Юпитера Европа давно будоражит воображение исследователей. По данным космических аппаратов установлено, что под сплошным ледовым покровом скрывается океан жидкой воды, из которого иногда бьют гейзеры. Быть может, там живут микроорганизмы?

Чтобы установить это, на Европу нужно посадить космический аппарат. Но в данном случае посадка — только полдела.

"Мы не беспокоились о том, как наш "туннельный бот" доберётся до Европы или развернётся на льду. Мы просто предполагали, что он может туда добраться, и сосредоточились на том, как он будет работать при спуске к океану", - объясняет Домбард

Дело в том, что добраться до жидкой воды на этом небесном теле — задача весьма нетривиальная. "Оценки толщины ледяного панциря лежат в диапазоне от двух до 30 километров. Он является основным барьером, который придётся преодолеть любому спускаемому аппарату, чтобы достичь областей, которые, по нашему мнению, могут содержать биомаркеры жизни на Европе", — рассказывает учёный.

Идея планетологов состоит в том, что зонд может опуститься на большую глубину, используя трещины во льду. Там, где необходимо, он будет прокладывать себе путь, просто расплавляя лёд. Для этого аппарат будет оснащён источником энергии. Здесь исследователи рассмотрели два варианта.

Во-первых, можно использовать естественный распад радиоактивных элементов. Подобные генераторы (РИТЭГи) широко используются на Земле и уже хорошо зарекомендовали себя в космосе. Например, таким источником энергии оснащён марсоход "Кьюриосити".

Во-вторых, можно соорудить миниатюрный ядерный реактор, в котором происходит не радиоактивный распад, а деление ядер (как на атомных электростанциях). Такая установка может развить большую мощность, зато её гораздо сложнее сконструировать (хотя экспериментальные образцы есть).

По мысли авторов, зонд должен взять пробы льда на разных глубинах. Кроме того, он возьмёт на анализ воду из подлёдного океана и осмотрит внутреннюю поверхность ледяного панциря в поисках микробных биоплёнок. Наконец, предполагается оснастить аппарат инструментами для поиска озёр пресной воды в толще ледника.

Отдельной проблемой для такой миссии будет связь с Землёй, ведь километровый слой льда эффективно поглощает радиоволны. Планируется, что зонд будет тянуть за собой оптоволоконный кабель. На расстоянии пяти, десяти и пятнадцати километров от аппарата по ходу кабеля будут установлены ретрансляторы. Они станут усиливать оптический сигнал, а в случае обрыва волокна обеспечат связь со следующим ретранслятором на радиоволнах высоких частот.

Публикация авторов представляет собой лишь доказательство концепции. О перспективах финансирования проекта пока ничего не сообщается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
02:25
Медики посоветовали продукт для похудения и полезный для печени 0
01:37
Ученые представили проект зонда для поиска жизни на спутнике Юпитера 0
00:14
Российские ученые создали аналог кожи человека для различных тестов 0
23:52
Россияне в среднем тратят 11 минут в день на просмотр контента для взрослых 0
23:44
США не исключили новых санкций против России 0
23:29
Российского блогера задержали за пранк с девушкой в багажнике 0
22:51
Стелу в честь советских воинов начали сносить во Львове 0
22:33
Шнуров высмеял жалобу Запашного на Cirque du Soleil 0
22:19
Больше половины россиян недовольны экологией, но не готовы ее улучшать 0
21:51
Песков ответил Запашному, который пожаловался Путину на Cirque du Soleil 0
21:36
Отлучили от церкви священников, принявших участие в расколе УПЦ 0
21:21
Жителя Бийска будут судить за "минирование" Большого театра Москве 0
20:51
Лавров: "Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю" 0
20:35
Проект переброски воды из Алтайского края в Китай озадачил Ксению Собчак 0
20:26
Безрукий пенсионер пытается доказать кубанским чиновникам свою инвалидность 0
19:53
Бийские прокуроры обнаружили надписи на надмогильном сооружении 0
19:29
Учителей научат преодолевать детскую агрессию в школах 0
19:08
Коротко о главном: рост тарифов, ТВ в "цифре" и губернатор-инстаблогер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 декабря
18:52
Житель Новоалтайска убил соседа, не желавшего возвращать долг за спиртное 0
18:41
Последствия обрушения кровли цеха в Дзержинском сняли с воздуха 0
18:28
Жительнице Новоалтайска грозит до 10 лет за укус полицейского в предплечье 0
18:15
Когда в декабре нужно передавать показания счетчиков? 2
17:51
Россиянина оштрафовали за поднятие в воздух сотрудника Росгвардии 4
17:32
Восемь омских депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов 0
17:21
65-метровый светодинамический фонтан смонтируют на пл. Октября в Барнауле 3
17:12
Минздрав предлагает потратить 3,7 млрд рублей на привлечение россиян к ЗОЖ 2
17:05
Gubernator_tomenko: глава Алтайского края стал Instagram-блогером 2
16:49
Директора барнаульской УК обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам 3
16:32
Депутаты Госдумы предложили наказывать за отрицание геноцида 7
16:28
Рост зарплат прописали на бумаге реальному сектору экономики Алтая 6
16:11
Задушил поясом от халата: задержан вероятный убийца рубцовчанина 0
16:02
Кожемяко победил: теперь ЦИК не нашел нарушений на выборах в Приморье 0
15:52
Видео обрушения крыши цеха в Дзержинском: трое погибших 3
15:41
Забег Дедов Морозов пройдет в Барнауле 0
15:33
Украинский депутат предложил устроить "охоту" на священников УПЦ 1
15:27
Больницы и полсотни домов временно отключили от тепла в Барнауле 9
15:13
Житель Алтая получил срок за надругательство над трехлетней девочкой 3
15:02
Центробанк рассказал, что будет влиять на экономику России в 2019 году 0
14:49
Морозы под -30 градусов вернутся в Алтайский край на этой неделе 1
14:31
Чемпионат "WorldSkills Russia": как на Алтае воспитывают профессионалов
В Алтайском крае школьники осваивают профессии будущего
14:22
Правила проезда автомобилей изменят на двух участках дорог в Барнауле 0
14:11
Зима точно наступила: в Алтайском крае открыли первую ледовую переправу 0
14:02
Опасный рабовладелец сбежал из психушки в Новосибирске 5
13:53
Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России 0
13:41
Когда состоится большая пресс-конференция президента и где ее посмотреть 19
13:34
Минздрав рассказал, за какую медпомощь россияне не обязаны платить 9
13:24
Алтайский вуз изобрел пиво из тыквы, помогающее вырабатывать тестостерон 10
13:12
Полиция подтвердила задержание клиента барнаульского кафе с "гранатой" 0
13:02
Пошлина "на глаз": россияне заплатят налог за покупки во время путешествий 11
12:51
Планку "двухразового" роста тарифов ЖКХ установили в Алтайском крае 11

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.