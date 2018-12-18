Медики посоветовали продукт для похудения и полезный для печени

Южнокорейские ученые доказали, что черный рис помогает в борьбе с ожирением, сообщают "Вести" со ссылкой на портал Food News.
Исследователи кормили лабораторных мышей с ожирением пророщенным черным рисом. В ходе исследований выяснилось, что рис снижает уровень холестеринов и препятствует накоплению липидов в печени.
Другими словами, последствия употребления жирной и высококалорийной пищи нивелируются.
Также ученые выяснили, что черный рис содержит больше белка, клетчатки и антиоксидантов, чем белый.
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