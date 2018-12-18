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Бывший редактор "Битвы экстрасенсов" рассказал о коррупции на шоу

, ИА "Амител"
"Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность", - отметил экс-редактор

Фото: showspy.ru

Бывший редактор шоу "Битва экстрасенсов" Олег Лоскутов рассказал "Комсомольской правде", что за деньги давал участникам подсказки, которые помогали им оставаться в шоу и даже продвигаться вперед.

"Но нам, редакторам, за слив информации платили руководители "магических центров", которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч", — сказал Лоскутов.

За выход человека в финал платили 300 тысяч рублей.

Один из коллег Лоскутова, как он отметил, сказал ему, что в 2011 году за успешное прохождение испытания просили две тысячи долларов. Кроме того, около 600-700 тысяч рублей центр тратил, чтобы претендент вышел в финал.

Лоскутов вспомнил, что однажды к нему обратился директор "магического центра" с просьбой сделать так, чтобы экстрасенс Наталья Воротникова лучше смотрелась в кадре. За это якобы дали конверт с деньгами. Потом Воротникова выиграла шоу и дали крупную сумму денег, чтобы он съездил в отпуск.

Он также отметил, что ему приходилось писать легенды и фишки претендентов, чтобы их истории казались ярче и интереснее.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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