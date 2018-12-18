Песков прокомментировал слухи об объединении России и Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможном объединении России и Беларуси, сообщает Nation News.
Песков сообщил представителям СМИ, что вопрос об интеграции двух государств даже не выносился на повестку.
Песков подчеркнул, что объединение Беларуси и России в принципе невозможно.
"Что касается расширения в рамках союзного государства — эти планы прописаны в тех документах, которые существуют", — добавил Песков.
Тем временем источники из окружения президента Республики Беларусь сообщают, что у Александра Лукашенко ухудшилось самочувствие.
По данным источников, Лукашенко заявил, что Беларусь сохранит суверенитет, какие бы экономические трудности ее ни ждали.
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