Президент Украины Петр Порошенко приказал использовать самолеты при переброске войск для подготовки армии страны к отражению "агрессии России", сообщает RT со ссылкой на агентство УНИАН.
Об этом Порошенко рассказал во время выступления перед преподавателями и студентами города Днепр. По его словам, военные попросили ввести военное положение для передислокации войск на случай агрессии со стороны России. Положительное решение президент объяснил тем, что он несет "ответственность перед украинским народом как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины".
Порошенко подчеркнул, что минимальный срок полного развертывания боевых частей составляет 60 дней, однако при условии использования самолетов его можно сократить.
"Я сказал: "Нет, мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолетами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди", — рассказал Порошенко.
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