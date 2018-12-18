МВД желает изменить правила оплаты техосмотра и его проведения

МВД предложило обязать операторов при проведении техосмотра проверять регистрационные документы, то есть проводить сверку номеров частей авто с данными, содержащимися в официальных бумагах, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на текст документа.
Если законопроект будет принят, владельцу автомобиля в случае замены кузова, рамы, кабины или шасси придется вносить изменения в регистрационные данные.
"При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру", — говорится в законопроекте, который сейчас находится на стадии публичного обсуждения.
Еще одним нововведением может стать обязанность водителя оплачивать услуги техосмотра до начала диагностики.
Комментарии
Выйти к машине и сфотать колёса за 430 руб., слёзы , а не деньги!
Да! И как откажешь, тысячи на три плюсом, , если само МВД желает!
пф. вообще в онлайн ТО делаю 500 рэ с внесением в реестр - документ на майл кидают
всё никак не успокоятся, ведь когда то ТО у них было, гребли лопатой...
уплыла кормушка
"придется вносить изменения в регистрационные данные" - и платить за то денежку!
Почему должен платить за навязанную услугу? Вот МВД надо - пускай и платит за внесение изменений, выдачу нового свидетельства! Шикарно чиновники устроились! Куча законов и все за счет кошелька людей!