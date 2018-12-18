Глава Роснедр Евгений Киселев в интервью телеканалу НТВ заявил, что российских запасов нефти хватит на 23-25 лет при современном уровне добычи.
"На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги", — отметил Киселев.
По его словам, российские нефтяные запасы постоянно пополняются и планка обеспеченности ежегодно смещается. Он отметил, что современное состояние соответствует мировым уровням и даже превышает их.
Киселев добавил, что трудноизвлекаемые запасы нефти в России составляют от 50% до 60%. Но и этот показатель меняется, поскольку 60% уже завтра могут стать извлекаемыми. В качестве примера он привел так называемую сланцевую нефть США.
В прошлом году прирост запасов нефти в России составил 550 миллионов тонн, в этом году ожидается около 520-530 миллионов тонн.
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