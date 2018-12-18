Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что российская молодежь в основном замечательная, и если чьи‑то дети вливаются в экстремистские террористические организации, то это значит, что родители недосмотрели. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля 17 декабря.
Путин отметил, что вовлечение молодежи в террористические организации является в том числе и результатом неверного воспитания в семье.
"Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом, если мне будет позволено так выразиться", — объяснил президент.
Вместе с тем, как подчеркнул Путин, российская молодежь в основном — замечательная, и настроение у нее хорошее. По его мнению, следует лишь более внимательно относиться к молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране и в мире.
"И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить", — отметил Путин.
"Плохо у нас, к сожалению, государство, да и общественные организации работают с молодежной средой в целом. Мы стараемся, как вы видите, в последнее время все шире и шире вовлекать молодых людей в жизнь общества, страны", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что Управление по внутренней политике администрации президента поддерживает молодежные движения и даже само их создает. Также возникают и профессиональные движения, и общественные. Молодежь привлекается к решению крупных задач, но всего этого недостаточно, отметил Путин.
"Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее", — подчеркнул президент России.
Комментарии
если ЧТО росгвардейци кардинала дубинами разгонят
"Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь,очень плохо"@
Если паренек считает, что плохо значит будут к преследованию за репосты и фабрикации дел еще меры репрессиивные выдумывать...
Что бы не говорил этот засидевшийся гражданин, надо помнить одну простую вещь, всё что он говорит и делает направленно только на то, что-бы подольше оставаться на троне. Власть, власть и ещё раз власть, всё остальное болтовня.