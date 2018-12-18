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Путин: следует внимательно относиться к молодежи, которая имеет свое мнение

, ИА "Амител"
"Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом", — отметил президент

Фото: delo-kira.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что российская молодежь в основном замечательная, и если чьи‑то дети вливаются в экстремистские террористические организации, то это значит, что родители недосмотрели. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля 17 декабря.

Путин отметил, что вовлечение молодежи в террористические организации является в том числе и результатом неверного воспитания в семье.

"Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом, если мне будет позволено так выразиться", — объяснил президент.

Вместе с тем, как подчеркнул Путин, российская молодежь в основном — замечательная, и настроение у нее хорошее. По его мнению, следует лишь более внимательно относиться к молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране и в мире.

"И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить", — отметил Путин.

"Плохо у нас, к сожалению, государство, да и общественные организации работают с молодежной средой в целом. Мы стараемся, как вы видите, в последнее время все шире и шире вовлекать молодых людей в жизнь общества, страны", — добавил Путин. 

Он подчеркнул, что Управление по внутренней политике администрации президента поддерживает молодежные движения и даже само их создает. Также возникают и профессиональные движения, и общественные. Молодежь привлекается к решению крупных задач, но всего этого недостаточно, отметил Путин.

"Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее", — подчеркнул президент России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.12.2018 09:05
- гость -

если ЧТО росгвардейци кардинала дубинами разгонят

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18.12.2018 09:15
- гость -

"Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь,очень плохо"@

0  0
18.12.2018 09:35
- гость -

Если паренек считает, что плохо значит будут к преследованию за репосты и фабрикации дел еще меры репрессиивные выдумывать...

0  0
18.12.2018 10:06
АБОРИГЕН

Что бы не говорил этот засидевшийся гражданин, надо помнить одну простую вещь, всё что он говорит и делает направленно только на то, что-бы подольше оставаться на троне. Власть, власть и ещё раз власть, всё остальное болтовня.

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