Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что российская молодежь в основном замечательная, и если чьи‑то дети вливаются в экстремистские террористические организации, то это значит, что родители недосмотрели. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля 17 декабря.

Путин отметил, что вовлечение молодежи в террористические организации является в том числе и результатом неверного воспитания в семье.

"Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом, если мне будет позволено так выразиться", — объяснил президент.

Вместе с тем, как подчеркнул Путин, российская молодежь в основном — замечательная, и настроение у нее хорошее. По его мнению, следует лишь более внимательно относиться к молодым людям, у которых есть свое мнение о происходящем в стране и в мире.

"И они, конечно, имеют право на самовыражение в любых формах. Только в рамках действующего закона. Я хочу это подчеркнуть. Мы не можем сделать вид, что нас это не касается, или можно завтра булыжники бросать куда угодно. Вот этого мы не можем допустить", — отметил Путин.

"Плохо у нас, к сожалению, государство, да и общественные организации работают с молодежной средой в целом. Мы стараемся, как вы видите, в последнее время все шире и шире вовлекать молодых людей в жизнь общества, страны", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что Управление по внутренней политике администрации президента поддерживает молодежные движения и даже само их создает. Также возникают и профессиональные движения, и общественные. Молодежь привлекается к решению крупных задач, но всего этого недостаточно, отметил Путин.

"Надо в этом отношении, конечно, делать больше и работать энергичнее", — подчеркнул президент России.