Из дома чиновника, занимающего высокий пост в одном из управлений администрации президента России, пропали ювелирные украшения и часы общей стоимостью один миллион рублей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что пострадавший обратился с заявлением в полицию. По его словам, вечером 13 декабря трое неизвестных использовали лестницу, приставив ее ко второму этажу дома в Подмосковье, где живет чиновник, вскрыли окно и проникли в дом.
Полицейские изъяли и сейчас просматривают записи с камер видеонаблюдения. Уже обнаружены отпечатки пальцев, следы перчаток и обуви. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.
Комментарии
это карма
Ну вот нисколько не жалко.
не обеднеют...итак уже заелись
Хоть и чиновник, но обычный гражданин России. Что напали!?