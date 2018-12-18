Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что реализация социальных проектов в областях образования, науки, демографии и здравоохранения потребует немалых вложений.
"В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрено почти три триллиона рублей, более точно 2,78 триллиона. В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллиона рублей", — заявил Медведев.
По его словам, национальные проекты должны быть синхронизированы по всем уровням — и в федеральных проектах, и в государственных программах, и в планах по развитию отраслей. Должна быть связка федеральных и региональных проектов.
В национальном проекте, связанном с демографией, предусмотрены меры по поддержке старшего поколения. Россиянам активного возраста обеспечат возможности для занятия спортом.
В рамках проекта, связанного со здравоохранением, запланировано увеличить число детских больниц, внедрить современные технологии в процесс оказания медицинской помощи населению, направлены дополнительные средства на развитие сельской медицины.
Что касается образования и науки, будут возведены дополнительные сельские школы. Это должно повысить привлекательность глубинки для российской молодежи. Медведев рассчитывает таким образом мотивировать активных россиян оставаться на селе вместо того, чтобы уезжать в города.
Комментарии
В чью лапу вложат????
фото показательное. для японцев жест ОК означает полный ноль, оскорбление...
см. предыдущую новость:
"Часы и украшения на миллион украли у сотрудника администрации президента РФ"
Лучше бы прокомментировал расследование Навального. Компот не устраивает.