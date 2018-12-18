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Глава Тывы захотел ликвидировать "бесполезный" местный Конституционный суд

, ИА "Амител"
"Считаю нонсенсом любое иждивенчество, когда можно, не работая, получать доходы", — отметил он

Фото: mk-tuva.ru

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол собрался ликвидировать республиканский Конституционный суд, сообщает ИА FlashSiberia.

По мнению главы республики, судебный орган должен быть упразднен из-за его бесполезности.

"Считаю нонсенсом любое иждивенчество, когда можно, не работая, получать доходы. Вот именно поэтому я намерен в ближайшее время инициировать законопроект, чтобы из структуры власти убрать такой институт, как Конституционный суд Республики Тыва", — заявил Шолбан Кара-оол.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет судебный орган не рассмотрел ни одного дела. Между тем, ежегодно на его содержание тратится около 30 млн рублей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.12.2018 13:00
- гость -

молодец

0  0
18.12.2018 13:52
- гость -

Жаль, что он один такой...

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