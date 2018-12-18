Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол собрался ликвидировать республиканский Конституционный суд, сообщает ИА FlashSiberia.
По мнению главы республики, судебный орган должен быть упразднен из-за его бесполезности.
"Считаю нонсенсом любое иждивенчество, когда можно, не работая, получать доходы. Вот именно поэтому я намерен в ближайшее время инициировать законопроект, чтобы из структуры власти убрать такой институт, как Конституционный суд Республики Тыва", — заявил Шолбан Кара-оол.
Он подчеркнул, что за последние несколько лет судебный орган не рассмотрел ни одного дела. Между тем, ежегодно на его содержание тратится около 30 млн рублей.
Комментарии
молодец
Жаль, что он один такой...